Olieprijs stijgt door

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs bewoog donderdag aanvankelijk tussen winst en verlies. Op een settlement van 66,85 dollar, werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk toch 1,0 procent duurder. Dit is de hoogste stand sinds eind okober 2018. Beleggers zijn positief over de ontwikkeling van de vraag naar olie richting het zomerseizoen. Volgens analist Eugen Weinberg van Commerzbank is de vraag in de VS met zo'n 9,5 miljoen vaten per dag slechts een fractie minder dan wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Het opwaarts potentieel wordt tegelijkertijd beperkt vanwege de mogelijke terugkeer van Iran naar de oliemarkt, nu het atoomakkoord wellicht nieuw leven wordt ingeblazen. "Voor de markt zijn het atoomakkoord en de Amerikaanse sancties die zijn opgelegd aan Iran van groot belang omdat die bepalen of de Iraanse olie-exporten terugkeren", aldus Weinberg. Volgens analist Phil Flynn van The Price Futures Group is momenteel sprake van consolidatie voordat de olieprijs de grens van 70 dollar gaat testen. Analisten van Goldman Sachs sluiten zelfs een olieprijs van rond de 80 dollar niet uit. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

