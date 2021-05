Aandeelhouder keert zich tegen DoorDash-oprichter Xu Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Een aandeelhouder van DoorDash keert zich tegen bestuursvoorzitter en medeoprichter Tony Xu. Dit bleek donderdag uit een melding van de Amerikaanse maaltijdbezorger, die ook is ingediend bij beurswaakhond SEC. Het bedrijf CtW Investment Group roept aandeelhouders van DoorDash op om tegen de herbenoeming van Xu te stemmen tijdens de aanstaande jaarvergadering op 22 juni. CtW wijst op de organisatiestructuur van DoorDash, waardoor de oprichters een veel groter stemrecht hebben dan andere aandeelhouders, maar een veel kleiner kapitaalbelang, waardoor ze economisch gezien veel minder risico lopen. Oprichters Tony Xu, Stanley Tang en Andy Fang hebben samen 70,7 procent stemrecht, maar slechts een direct kapitaalbelang van 12,5 procent. Dit geeft andere aandeelhouders beperkte mogelijkheden om zich kritisch te uiten over de bestuurders van DoorDash, aldus CtW, dat samenwerkt met pensioenfondsen die door de vakbonden worden gesteund. Zij zouden samen een substantieel belang in DoorDash hebben. Volgens CtW heeft de gebrekkige governance structuur invloed op de resultaten van het bedrijf, dat eind vorig jaar naar de beurs ging. Sinds de oprichting in 2013 draaide de maaltijdbezorger elk jaar verlies en is er sterke tegenwind om winstgevend te worden, door de hevige concurrentie van Uber Eats en GrubHub, dat hoogstwaarschijnlijk overgenomen wordt door Just Eat Takeaway. Ook zijn er zorgen over nieuwe regels in Europa en de VS die het werkgeversmodel van DoorDash bedreigen. De bezorgers van DoorDash zijn niet in dienst, maar werken als zelfstandigen. Op dit model is veel kritiek, omdat het de rechten van de bezorgers niet zou waarborgen. Het aandeel DoorDash steeg donderdag ruim 6 procent op Wall Street. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.