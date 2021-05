Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent bij een slot van 446,32 punten. De Duitse DAX daalde juist 0,3 procent tot 15.406,73 punten, de Franse CAC 40 won 0,7 procent bij een slotstand van 6.435,71 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,1 procent lager en sloot op 7.019,67 punten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is het tot nog toe een vrij matte handelsweek. "Beleggers hebben geen trek in risicovollere activa en de grootste zorg blijft de oplopende inflatie", aldus de marktvorser. Er is veel aandacht voor economische data, aldus Aslam, en beleggers proberen duidelijkheid te krijgen over wat de Federal Reserve gaat doen. Volgens de marktvorser staat de Fed op het punt om te gaan praten over het afbouwen van een deel van zijn monetaire steun. "Wat betreft de markten blijven de volumes laag en de volatiliteit beperkt", aldus Aslam. De verschillen in Europa waren donderdag vooral te verklaren door grote koersuitslagen van zwaargewichten als Airbus in Parijs en Bayer in Frankfurt. Het Duitse consumentenvertrouwen was in juni minder negatief dan in mei, maar bleef met een indexstand van 7,0 negatief wel duidelijk achter bij de verwachting van economen van 5,0 negatief. Verder daalde het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS afgelopen week sterker dan verwacht. De euro/dollar noteerde op 1,2187. Een vat WTI-olie werd iets duurder.



Bedrijfsnieuws Airbus verwacht nog altijd dat tussen 2023 en 2025 de commerciële luchtvaart volledig is hersteld tot het niveau van voor de coronacrisis. Het aandeel steeg ruim 9 procent en gaf daarmee de CAC 40 een impuls. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Bayer zo'n 5 procent nadat woensdag bekend werd dat een Amerikaanse rechter een schikkingsvoorstel van 12 miljard dollar rond onkruidverdelger Roundup afwijst. De DAX stond door het koersverlies van Bayer onder druk. Just Eat Takeaway.com heeft een internationale samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Franse cateringbedrijf Sodexo. De verliezen voor Just Eat Takeaway en Sodexo bleven donderdag beperkt tot minder dan een half procent. Mijnbouwgerelateerde aandelen deden het goed. Antofagasta won bijna 5 procent, ArcelorMittal dik 4 procent en BHP zo'n 3 procent. De prijzen voor grondstoffen blijven volatiel. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot 0,3 procent in de plus. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

