Aandeelhouders Van Lanschot keuren dividend goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben donderdag ingestemd met het dividendvoorstel. Dit meldde de bank na afloop van de jaarvergadering. Over 2020 keert Van Lanschot 0,70 euro per aandeel in contanten uit. "We volgen de aanbeveling van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank van december 2020 op om de uitkering van het dividend grotendeels uit te stellen", liet Van Lanschot weten. Hierdoor zal in juni 2021 0,20 euro per aandeel worden uitgekeerd. Het resterende dividend over 2020 kan worden uitgekeerd zodra het bestuur en de raad van commissarissen van mening zijn dat de omstandigheden rondom Covid-19 dat toelaten "en zolang wij aan onze gestelde doelstellingen voor de kapitaalratio blijven voldoen". De uitkering zal niet voor 30 september 2021 plaatsvinden. Ook alle andere agendapunten werden goedgekeurd. Verder werd Erik van Houwelingen benoemd tot bestuurder. Tevens heeft de vergadering kennisgenomen van de voorgenomen herbenoeming van CEO Karl Guha. Hij zal per 1 oktober 2021 worden opgevolgd door Maarten Edixhoven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.