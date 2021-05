Nieuwe financieringsronde betaaldienst Klarna - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Zweedse betaalbedrijf Klarna is dichtbij het afronden van een nieuwe financieringsronde die wordt geleid door het Japanse Softbank. Dit meldde Businessinsider donderdag op basis van ingewijden. Volgens de bronnen wordt er met deze nieuwe financieringsronde minder opgehaald dan de 1 miljard dollar die Klarna in maart ophaalde. Eén bron noemde een bedrag van circa 500 miljoen dollar. Naast Softbank doen ook andere grote Amerikaanse investeerders mee, aldus Businessinsider. Klarna wordt gezien als de meest waardevolle private startup in Europa, met momenteel een marktwaarde van 31 miljard dollar. Door de nieuwe financieringsronde loopt dit bedrag op naar 40 tot miljard dollar, aldus Businessinsider. Zowel Klarna als Softbank wilde tegenover Businessinsider niet reageren op het bericht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

