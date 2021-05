Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel op Ahold Delhaize licht verhoogd van 22,00 naar 23,00 euro bij een ongewijzigd Neutraal advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank. De analisten hebben hun ramingen opwaarts bijgesteld na de sterke prestaties van Ahold Delhaize in het eerste kwartaal. Gezien de onderliggende winstgroei per aandeel van 36 procent in het eerste kwartaal, verhoogt Credit Suisse de verwachte winstgroei voor heel 2021 naar 16 procent ten opzichte van 2019, toen er nog geen sprake was van corona. Voor 2021 rekent Ahold Delhaize zelf op een groei van 10 tot 15 procent. Qua omzet voorspellen de analisten voor 2021 nu een vergelijkbare groei van 1,1 procent in Europa, terwijl in de Verenigde Staten wordt gerekend op een krimp van 4,5 procent. Het volgende richtpunt zijn de cijfers over het tweede kwartaal in augustus, aldus Credit Suisse. Wanneer de omzet en marges hoger uitkomen dan verwacht, kan dit positief uitpakken voor het aandeel. Neerwaartse risico's zijn een zwakkere consumentenvraag, hogere kosten gerelateerd aan Covid-19 en een vertraging in de inflatie, volgens de Zwitserse bank. Het aandeel Ahold Delhaize noteerde donderdagmiddag 0,8 procent hoger op 23,93 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

