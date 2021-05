Best Buy overtreft analistenverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft in het eerste kwartaal de verwachtingen van analisten overtroffen en heeft de jaaroutlook verhoogd. Dit bleek donderdagmiddag uit de kwartaalcijfers tot 2 mei van de Amerikaanse retailer. De aangepaste winst per aandeel steeg op jaarbasis van 0,67 dollar naar 2,23 dollar, terwijl analisten gepolst door FactSet uitgingen van 1,40 dollar per aandeel. De omzet steeg van 8.562 miljoen dollar in het eerste kwartaal van het vorig boekjaar naar 11.637 miljoen dollar dollar dit jaar, met een plus van 37,9 procent op jaarbasis voor de belangrijke thuismarkt. De vergelijkbare omzetgroei van Best Buy bedroeg 37,2 procent. Vooraf werd door de analisten gerekend op een groepsomzet van 10.400 miljoen dollar. Het operationeel resultaat van Best Buy steeg van 229 miljoen naar 769 miljoen dollar en de nettowinst ging van 159 miljoen naar 595 miljoen dollar. Outlook Voor het tweede kwartaal gaat Best Buy uit van een stijging van de omzet op een vergelijkbare basis met circa 17 procent. De consensus lag tot nu toe op een stijging van 6,1 procent. Voor het lopende boekjaar gaat de retailer uit van een groepsomzet die op vergelijkbare basis met 3 tot 6 stijgt, terwijl het eerder uitging van een daling van 2 procent tot een plus van 1 procent. "Het jaar is duidelijk veel sterker van start gegaan dan we aanvankelijk dachten", zei CFO Matt Bilunas. Het aandeel Best Buy lijkt donderdag 2,3 procent hoger te openen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

