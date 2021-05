Rode opening Wall Street in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een licht lagere opening in aanloop naar een reeks economische cijfers die naar verwachting een discussie onder beleggers zullen opleveren over de respons van de Federal Reserve op de aansterkende economie. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood. De Nasdaq-future koerste af op een 0,4 procent lagere start. Zogenaamde meme-stocks of hype-aandelen, die geliefd zijn bij online-beleggers, zoals AMC Entertainment en Gamestop zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden, na een nieuwe ronde van koopwoede op woensdag. Vooralsnog lijkt een deel van de winsten vanmiddag weer te worden ingeleverd. De bredere aandelenmarkten weifelden deze week. De zorgen over een inflatiespiraal vervlogen en Fed-beleidsmakers gaven het signaal dat gesprekken over een aanpassing van het tempo van obligatie-opkopen in de nabije toekomst kunnen beginnen. Beleggers volgen met argusogen de uitlatingen van de Fed, om te bepalen wanneer de geldpomp, die de economie moet stimuleren, een standje lager zal worden gezet. De orders voor duurzame goederen in april zullen voor opening waarschijnlijk een sterkere vraag naar auto's, apparatuur en andere fabrieksartikelen laten zien. De wekelijkse aanvragen van nieuwe werkloosheidsuitkeringen zullen naar verwachting dalen tot het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis, door een verder aantrekkende arbeidsmarkt. De groeispurt die de Amerikaanse economie doormaakt nu deze heropent, kan dicht bij zijn piek zijn, zei Andrew Cole van Pictet Asset Management. "Er komt nu waarschijnlijk een vertraging van de groei en dat is altijd een ongemakkelijk moment voor de markten." Europese beurzen handelden vanochtend verdeeld, maar zonder grote uitslagen. De prijs voor een bitcoin ligt rond de 39.000 dollar. De olieprijs daalde licht, met 0,4 procent voor Brent-olie en 0,5 procent voor de West Texas Intermediate future.



De euro/dollar noteerde op 1,2205. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,2193 op de borden.



Bedrijfsnieuws Facebook stopt met verbod op posts die stellen dat het coronavirus door mensenhanden is gemaakt. Zondag meldde de Wall Street Journal dat drie onderzoekers uit het virologie-instituut van Wuhan in november 2019 zo ziek werden dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, op basis van een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten. HSBC gaat stoppen met bankieren voor individuele klanten en kleinere bedrijven in de Verenigde Staten. De Brits-Aziatische bank heeft al jaren moeite te concurreren met Amerikaanse grote banken. De meeste Amerikaanse bankfilialen worden verkocht. Bayer gaat de formule voor Roundup voor Amerikaanse consumenten heroverwegen. Juridische pogingen om de gevolgen van toekomstige claims van gebruikers te beperken lopen averij op. Het onkruidbestrijdingsmiddel zou kankerverwekkend zijn. Exxon Mobil heeft net als Shell woensdag een forse tegenslag te verwerken gekregen. Klimaatactivisten voeren de druk op de oliereuzen op om meer te doen tegen klimaatverandering. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.196,00 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 34.322,59 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.738,00 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.