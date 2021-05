Europese beurzen verdeeld rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in afwachting van macro-economische data die een voorbode kunnen zijn voor de richting in het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 444,90 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,3 procent op 15.411,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 6.416,37 punten. De Britse FTSE zakte donderdag 0,1 procent naar 7.022,75 punten.

Het Duitse consumentenvertrouwen was in juni minder negatief dan in mei, maar bleef met een indexstand 7,0 negatief wel duidelijk achter bij de verwachting van economen van 5,0 negatief.

Het belangrijkste richtpunt voor vanmiddag zijn de wekelijkse steunaanvragen in de VS. Economen rekenen op 425.000 aanvragen, tegen 444.000 aanvragen een week eerder.

In de Verenigde Staten staan verder de tweede raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal, de orders voor duurzame goederen en de aanstaande woningverkopen op het programma. De eerste groeiraming ligt op 6,4 procent op kwartaalbasis en de verwachting voor de bijstelling luidt 6,6 procent.



Olie noteerde donderdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 65,71 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 68,21 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2198. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2203 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2193 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Airbus verwacht nog altijd dat tussen 2023 en 2025 de commerciële luchtvaart volledig herstelt tot het niveau van voor de coronacrisis. De koers van het aandeel steeg donderdag 6,3 procent.

Just Eat Takeaway.com heeft een internationale samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Franse cateringbedrijf Sodexo. Het aandeel Just Eat daalde 1,1 procent en Sodexo 0,7 procent in koers.

Mijnbouwgerelateerde aandelen deden het goed. Antofagasta won 3,1 procent, ArcelorMittal 1,4 en BHP 2,9 procent. De prijzen voor grondstoffen blijven volatiel.

In Parijs was de koers van het aandeel Safran een opvallende stijger met een plus van 3,1 procent. Hier waren geen opmerkelijke koersdalingen te melden.

In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Bayer met 4,1 procent en steeg die van het aandeel MTU Aero Engines met 3,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.196,00 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 34.322,59 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.738,00 punten.