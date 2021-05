Valuta: dollar in de wacht

(ABM FN-Dow Jones) De euro schommelt donderdag rond de 1,22 dollar in afwachting van een aantal bepalende macro-economische data en optredens van enkele prominenten, waaronder de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen.

"Haar optreden zal nauwgezet worden gevolgd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Het macro-accent ligt donderdag op de steunaanvragen en als die beduidend onder de verwachting uitkomen, geeft dat reden tot dynamiek in de markt. De Federal Reserve kijkt ook naar de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en als die positiever zijn dan verwacht, wordt de Fed geconfronteerd met de vraag of het ruime beleid niet eerder moet worden aangepast. Dat zal de dollar rugwind kunnen geven", aldus Van der Meer.

Voor de handelaar is er vrijdag nog meer reden voor alertheid met de inflatiecomponent bij de persoonlijke inkomen en bestedingen over april. "Het is dit cijfer waar de Fed naar kijkt en als dat de prognoses overtreft, komt de markt zonder twijfel in beweging met een stijgende dollar als gevolg", aldus de valutahandelaar van Ebury donderdag.

Het Duitse consumentenvertrouwen was over juni minder negatief dan in mei, maar bleef met een indexstand 7,0 negatief wel duidelijk achter bij de verwachting van economen van 5,0 negatief.

Voor de Amerikaanse steunaanvragen wordt een aantal van 425.000 verwacht. Vorige week werden 444.000 aanvragen gemeld.

In de Verenigde Staten staat verder de tweede raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal, de orders voor duurzame goederen en de aanstaande woningverkopen op het programma. De eerste groeiraming ligt op 6,4 procent op kwartaalbasis en de verwachting voor de bijstelling luidt 6,6 procent.

Sprekers zijn donderdag, naast Yellen die vandaag voor een comité van het Huis van Afgevaardigde verschijnt, Isabel Schnabel, bestuurslid van Europese Centrale Bank, GerJan Vlieghe, bestuurder bij de Bank of England, Jens Weidmann, de hoogste bestuurder bij de Bundesbank en Rishi Sunak, Brits minister van financiën die ook voor een comité verschijnt.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,2188 dollar. De Europese munt noteerde ook 0,1 procent lager op 0,8631 Britse pond. Het Britse pond noteerde donderdag onveranderd op 1,4120 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 6,3786 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag stabiel op 109,1715 yen.