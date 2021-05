Carl Icahn stapt mogelijk groot in crypto - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse activistische belegger Carl Icahn overweegt op grote schaal in cryptovaluta te stappen, mogelijk voor uiteindelijk meer dan één miljard dollar. De miljardair zei in gesprek met Bloomberg TV dat hij kijkt naar bitcoin, ethereum en de cryptomarkt als geheel om te bepalen waar de kansen liggen. Alternatieve valuta worden populairder als een natuurlijke verschijnsel van inflatie in de economie. Critici die zeggen dat cryptomunten geen onderliggende waarde zouden hebben, hebben volgens Icahn "niet helemaal goed nagedacht." "Want wat is de waarde van een dollar? De enige waarde van de dollar is dat je er belasting mee kunt betalen." Volgens Icahn kijkt men ook naar alternatieve munten omdat er in delen van de aandelenmarkten "belachelijke prijzen" worden betaald. Niet alleen doordat particuliere beleggers op Reddit en Robinhood prijzen van zogenaamde hype-aandelen opdrijven, maar ook door de strategieën van professionele fondsmanagers. Voor sommige van de bedrijven waarin het beschikbare geld naartoe vloeit, is de verhouding tussen risico en rendement "absurd" geworden, aldus Icahn. Overigens heeft Icahn vooralsnog geen cryptomunten aangeschaft, aldus Bloomberg. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.