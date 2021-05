Beursupdate: AEX doet stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Kort na de klok van elf uur daalde de AEX 0,5 procent tot 707,57 punten.

Strateeg John Kolovos van Macro Risk Advisors wees evenwel op de beperkte volumes vandaag. Volgens hem zullen de volumes toenemen bij een dip op de aandelenmarkten. Enkel bij een positieve verrassing kunnen hogere volumes samenvallen met koerswinsten.

"Wellicht besluit de Federal Reserve om niet te 'taperen' of het opkoopprogramma van obligaties terug te schroeven, hetgeen de obligatieprijzen omlaag zou drukken en de rendementen omhoog", aldus Kolovos. "Als de Fed deze zomer volhoudt dat het voorlopig niet wil taperen, dan kunnen alle aandelen profiteren en moeten beleggers wel in actie komen, hetgeen zowel de volumes als de koersen zal stuwen."

Louis Navellier van Navellier & Associates stelt echter dat steeds meer Fed-leden openlijk praten over tapering, maar dat het nog steeds gaat om een minderheid. "De volgende notulen die naar buiten komen van de Fed zullen nauwkeurig worden doorgespit op veranderingen in de toon van de centrale bank", zo voorziet Navellier.

Volgens Vanda Research overschatten beleggers momenteel het vermogen van de Europese centrale bank om in de komende drie jaar de rentes te verhogen. De verwachtingen van beleggers over de eerste renteverhoging in december van 2023 zijn "relatief vooruitstrevend". "Zeker gezien de verwachtingen voor de eerste renteverhoging door de Fed naar achteren zijn geschoven naar begin 2023, aldus strateeg Viraj Patel.

Patel kijkt vooral uit naar de verwachtingen van de ECB zelf met betrekking tot een normalisering van de economie en verwacht dat de centrale bank een 'dovish' toon zal aanslaan bij de vergadering in juni. De ECB zal volgens de strateeg herhalen dat de centrale bank geen haast heeft in het maken van beslissingen rond het toekomstige beleid voorafgaand aan een uitgebreide strategische beoordeling van de situatie in september.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,2190. De olieprijzen daalden met 1,0 procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de orders voor duurzame goederen in de VS in april.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gaven Royal Dutch Shell en Philips 1,5 tot 2,2 procent prijs. ING en ArcelorMittal gingen aan kop met winsten tot 1,2 procent.

In de Midkap won AMG 2,6 procent. Fagron noteerde onderaan met een verlies van 2,8 procent op 18,46 euro. Alychlo, dat in handen is van de Belgische miljardair Marc Coucke, deed 3,6 miljoen aandelen Fagron in de verkoop. De aandelen worden via een private plaatsing verkocht voor 18,10 euro per stuk, een korting van bijna 5 procent ten opzichte vanb de slotkoers op woensdag.

In de AScX won Avantium 3,5 procent. Het bedrijf ontvangt 1,78 miljoen euro subsidie voor technologieën waardoor de industrie minder broeikasgassen uitstoot, onder meer voor zijn Volta-technologie om koolstofdioxide om te zetten in bruikbare stoffen.

Lucas Bols verloor 0,7 procent na cijfers. De destillateur werd erg hard geraakt door de sluiting van de horeca en alle reisbeperkingen. Het nettoresultaat was 8,6 miljoen euro verlies. Een jaar eerder verdiende Lucas Bols juist nog 9,2 miljoen euro. Dit jaar denkt de topman van Bols dat het weer winstgevend zal zijn, mits er geen nieuwe coronadreun komt.

Het lokaal genoteerde Renewi steeg 3,2 procent na cijfers en een bemoedigende outlook.