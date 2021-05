Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Retail Estates Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Retail Estates

(ABM FN) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Retail Estates verhoogd van 71,00 naar 74,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Volgens analist Herman van der Loos begint Retail Estates het nieuwe boekjaar met een "schone lei". Daarmee wil de analist benadrukken dat er geen hangende rechtszaken met huurders en faillissementen meer zijn, terwijl het innen van de huren weer op pre-corona niveaus zit. Het aandeel Retail Estates is duur in vergelijking tot sectorgenoten, maar deze premie is volgens de analist ook gerechtvaardigd. Het aandeel steeg donderdag 0,9 procent naar 68,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

