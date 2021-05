Beursblik: foodretail blijft spekkoper ten koste van horeca Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) De coronaviruspandemie heeft gezorgd voor miljardenverschuivingen in de bestedingen van consumenten aan eten en drinken en deze zullen voor een deel voorlopig blijven bestaan. Dat stelden economen van ING donderdag in een rapport. De bestedingen in de horeca daalden vorig jaar met 7 miljard euro door het virus, terwijl supermarkten en speciaalzaken 3 miljard meer omzet behaalden. Online bestelde en thuisbezorgde boodschappen en maaltijden draaiden ruim 1,5 miljard euro meer omzet. Dit had grote gevolgen voor leveranciers, die zich vaak toeleggen op winkels of horeca. Nu in veel landen de horeca weer begint open te gaan, passen consumenten hun gedrag weer aan, maar voorlopig blijft het belang van supermarkten en speciaalzaken, groter dan voor de crisis, concluderen de onderzoekers. "Supermarkten en speciaalzaken gaan er veel werk van maken om hun extra corona-gerelateerde omzet vast te houden", denken de economen van ING. In Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk waren de bewegingen vergelijkbaar. Een opvallende trend is dat meer leveranciers hun producten direct aan consumenten zijn gaan verkopen via het internet. "Wij verwachten dat dit de komende anderhalf jaar ook nog zo zal blijven", stelde sectorbankier Ceel Elemans van ING. Dit betekent dat leveranciers aan de horeca geen terugkeer naar de oude situatie kunnen verwachten. Daarbij zullen supermarkten proberen de gewonnen omzet vast te houden en blijven jongeren en buitenlandse toeristen voorlopig nog minder buitenshuis besteden. De jongeren zijn economisch hard geraakt door de crisis en de hoeveelheid buitenlandse toeristen zal mogelijk pas over jaren op het oude peil zijn. ING verwacht dat een nieuw evenwicht na de heropening van de horeca anderhalf jaar op zich laat wachten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

