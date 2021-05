Airbus blijft vertrouwen houden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Airbus verwacht nog altijd dat tussen 2023 en 2025 de commerciële luchtvaart volledig herstelt tot het niveau van voor de coronacrisis. Dit maakte de Europese vliegtuigbouwer donderdagochtend bekend. Het bedrijf voorziet een gemiddelde productie van de A320 van 45 per maand vanaf het vierde kwartaal van 2021. Daarbij wees het zijn toeleveranciers op een productie van 64 in het tweede kwartaal van 2023 en rekening te houden met 70 in het eerste kwartaal van 2024 en zelfs 75 in 2025. Voor de A220 zit het bedrijf nu op 5 per maand, maar begin volgend jaar is dit naar verwachting 6 en 14 in 2025. De A350 zit ook op 5 per maand, maar daar moeten er in de herfst van volgend jaar 6 uit de hangars kunnen worden gesleept. De A330 tenslotte zit en blijft met zijn productie voorlopig op 2 per maand. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

