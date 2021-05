Fugro aan de slag in Schotland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een contract ontvangen voor de beoordeling van het gehele spoornetwerk van Schotland. Dit maakte de bodemonderzoeker donderdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. De data die Fugro na beoordeling aanlevert bij spoorwegbeheerder Network Rail moet ervoor zorgen dat treinen veilig kunnen blijven rijden. Het project is eind april al van start gegaan en het onderzoek omvat 2.750 kilometer, verdeeld over 93 verschillende treinroutes en 638 stations. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

