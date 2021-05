Unilever komt met nieuwe plantaardige vleesproducten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever is een samenwerking aangegaan met foodtechbedrijf ENOUGH om nieuwe plantaardige vleesproducten op de markt te brengen. Dit meldde het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenconcern. De technologie van ENOUGH maakt gebruik van een afvalvrij fermentatieproces om een hoogwaardige proteïne te laten groeien, aldus Unilever. Volgens het bedrijf past het eiwit "perfect" bij Unilevers vleesalternatieve merk, De Vegetarische Slager. Het aandeel Unilever koerste donderdagochtend 0,2 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

