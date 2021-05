Beursblik: samenwerking met Sodexo positief voor Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) De internationale samenwerkingsovereenkomst met het Franse cateringbedrijf Sodexo geeft Just Eat Takeaway een duw in de rug in het zakelijke segment. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING donderdag naar aanleiding van de bekendmaking van de overeenkomst.

Sodexo verzorgt met circa 460.000 werknemers wereldwijd voor bedrijven werkzaamheden op het gebied van onder meer schoonmaak, receptiediensten en catering.

Volgens Hesselink is de samenwerking goed getimed "op een moment dat bedrijven steeds vaker hun werknemers voedsel willen aanbieden tijdens hun werkzaamheden, die op kantoor, maar ook thuis kunnen plaatsvinden".

In België kunnen houders van een restaurantpas van Sodexo maaltijden geleverd krijgen via Just Eat Takeaway.com. Later moet dit ook in andere landen mogelijk zijn, waaronder Frankrijk. In België zijn meer dan 1.300 restaurants aangesloten bij Just Eat Takeaway.com.

?ING heeft een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 130,00 euro.

Just Eat Takeaway noteerde donderdag op de Amsterdamse beurs kort na de beursgong ruim een procent lager op 73,98 euro.