Beursupdate: AEX nipt lager van start gegaan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,1 procent lager naar 710,51 punten, terwijl de Midkap juist 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen gaven Royal Dutch Shell en Just Eat-Takeaway meer dan 1 procent prijs. ASML en AMI gingen aan kop met winsten van minder dan 1 procent. In de Midkap won Air France-KLM 1 procent. Fagron noteerde onderaan met een verlies van 3 procent op 18,54 euro. Alychlo, dat in handen is van de Belgische miljardair Marc Coucke, deed 3,6 miljoen aandelen Fagron in de verkoop. De aandelen worden via een private plaatsing verkocht voor 18,00 tot 18,20 euro, zo is de bedoeling. In de AScX won Avantium 4 procent. Het bedrijf ontvangt 1,78 miljoen euro subsidie voor technologieën waardoor de industrie minder broeikasgassen uitstoot, onder meer voor zijn Volta-technologie om koolstofdioxide om te zetten in bruikbare stoffen. Lucas Bols verloor 1 procent na cijfers. De destillateur werd erg hard geraakt door de sluiting van de horeca en alle reisbeperkingen. Het nettoresultaat was 8,6 miljoen euro verlies. Een jaar eerder verdiende Lucas Bols juist nog 9,2 miljoen euro. Het lokaal genoteerde Renewi steeg 3,5 procent na cijfers en een bemoedigende outlook. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

