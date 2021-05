AEX wacht vermoedelijk nipt hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. Op Wall Street sloten de hoofdindices woensdagavond nipt in het groen.

Woensdag sloot de AEX index na een futloze handelsdag nog met een nipte winst de handelsdag af op 711,17 punten. Wall Street bood nauwelijks een impuls in de middaghandel en koerste een fractie hoger rond het sluiten van de markt in Europa. Ook dinsdag vertoonde de Amerikaanse beurs weinig dynamiek na een episode met opflakkerende vrees voor inflatie en renteverhogingen, hoge volatiliteit en sectorrotatie.

De inflatie- en renteangst is ondertussen alweer geluwd. Economen- en beleggers volgen de redenering van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de rap stijgende consumentenprijzen in de VS een tijdelijk fenomeen zouden zijn, gelet op met name de moeilijke vergelijkingsbasis met onder meer kelderende grondstoffenprijzen een jaar eerder. Beleggers waren bezorgd dat een hogere inflatie de Fed ertoe kan brengen om het soepele monetaire beleid terug te draaien.

Fed-functionarissen benadrukten de afgelopen dagen ook dat er geen op handen zijnde plannen zijn om het beleid te wijzigen. "Alle signalen van de Federal Reserve suggereren dat er geen haast is om de liquiditeit terug te draaien", concludeerde econoom Savvas Savouri van Toscafund Asset Management.

Bij de slotzoemer in New York wist de S&P 500 index woensdagavond 0,2 procent bij te schrijven. Op slotbasis sloot de index minder dan 1 procent onder de hoogste stand ooit, neergezet 3 weken geleden. Techbeurs Nasdaq won ruim een half procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index een pas op de plaats maakte.

Ook in de Aziatische handel vanochtend is de volatiliteit laag. De meest hoofdindices noteren binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van woensdag.

Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,2 procent hoger op 66,21 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend geeft de future een half procent prijs. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2190.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de orders voor duurzame goederen in de VS in april.

Bedrijfsnieuws

Afgelopen boekjaar behaalde Lucas Bols een omzet van 57,3 miljoen euro, een daling van bijna 32 procent op jaarbasis, met een brutomarge van 52,5 procent. De destillateur werd erg hard geraakt door de sluiting van de horeca en alle reisbeperkingen. Het nettoresultaat was 8,6 miljoen euro verlies. Een jaar eerder verdiende Lucas Bols juist nog 9,2 miljoen euro.

Alychlo, dat in handen is van de Belgische miljardair Marc Coucke, heeft 3,6 miljoen aandelen Fagron in de verkoop gedaan. De aandelen worden via een private plaatsing verkocht voor 18,00 tot 18,20 euro per stuk.

Avantium ontvangt 1,78 miljoen euro subsidie voor technologieën waardoor de industrie minder broeikasgassen uitstoot, onder meer voor zijn Volta-technologie om koolstofdioxide om te zetten in bruikbare stoffen.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.196,00 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 34.322,59 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.738,00 punten.