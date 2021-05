Avantium krijgt subsidie voor broeikasgasverminderende technologie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium ontvangt 1,78 miljoen euro subsidie voor technologieën waardoor de industrie minder broeikasgassen uitstoot, onder meer voor zijn Volta-technologie om koolstofdioxide om te zetten in bruikbare stoffen. Dat maakte de ontwikkelaar donderdag bekend. Het bedrag wordt uitbetaald in vier tranches over een periode van vier jaar, voor deelname aan diverse programma's voor elektrochemische processen die de broeikasuitstoot verminderen. "De drie subsidieprogramma's vormen een belangrijk stap op weg naar de commercialisering van CO2-negatieve ingrediënten en materialen", zei teamleider Erica Ording van Avantiums Volta-team. De Volta-technologie is een elektrokatalytisch platform dat CO2 omzet in bruikbare producten zoals mierenzuur, glyoxylzuur, glycolzuur en brandstoffen. De zuren zijn bruikbaar in de cosmetica-industrie. De gebruikte CO2 zou anders in de atmosfeer vrijkomen. Ook werkt Avantium aan de ontwikkeling van polymeren, een grondstof voor plastic, uit CO2, in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.