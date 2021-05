Weer handelsgesprekken tussen VS en China - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Handelsgezanten van de Verenigde Staten en China hebben voor het eerst sinds Joe Biden president is met elkaar gesproken. Dit schreef South China Morning Post donderdagochtend. In een telefonisch gesprek kwam naar voren dat beide partijen hun bilaterale handelsbetrekkingen willen verbeteren. Volgens een korte reactie van het Chinese ministerie van handel zouden vicepremier Liu He en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai een "openhartig en constructief" gesprek hebben gehad. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

