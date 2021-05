Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 9 punten voor de Duitse DAX, een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag vrijwel vlak gesloten.

De Europese aandelenmarkten zijn woensdag nauwelijks van hun plek gekomen. De markt haalde steun uit de afnemende vrees voor inflatie, na recente commentaren van de Federal Reserve dat de hogere inflatie slechts tijdelijk van aard is.

"Opmerkingen van de Fed hebben de markt precies verteld wat ze wilden horen: dat ze zich geen zorgen hoeven maken over de inflatie en dat ze hun monetaire beleid niet hebben veranderd", zei marktanalist Hugh Gimber van JP Morgan Asset Management.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat zowel het Franse ondernemersvertrouwen als consumentenvertrouwen in mei is gestegen.

Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell sloot 0,6 procent hoger, nadat een rechtbank oordeelde dat het bedrijf een resultaatverplichting heeft om de CO2-uitstoot fors terug te dringen in 2030, met 45 procent vergeleken met het niveau van 2019.



Marks & Spencer steeg 8,5 procent. De Britse retailers boekte in het afgelopen boekjaar een verlies voor belastingen, vanwege lagere inkomsten. Het modeconcern zei evenwel in de eerste zes weken van dit boekjaar gelijk gepresteerd te hebben als in dezelfde periode twee jaar eerder, toen er van corona nog geen sprake was.

Het Franse Carrefour daalde 1,1 procent.

Volkswagen heeft bevestigd dat het Lamborghini niet zal verkopen, nadat een tijdschrift meldde dat er een bod is uitgebracht van 7,5 miljard euro op het luxe automerk. Dit zou een woordvoerder van de Duitse autobouwer tegenover persbureau Bloomberg hebben gezegd. Het aandeel Volkswagen steeg 0,5 procent.

De activistische belegger Bluebell Capital wil dat Vivendi zijn aandeelhouders meer tegemoet komt bij de geplande afsplitsing van Universal Music Group. Hier zou Bluebell volgens de Financial Times in een brief op hebben aangedrongen. Het aandeel Vivendi sloot 0,1 procent hoger.

IMI daalde 0,2 procent, hoewel de Britse engineer zijn winstverwachting verhoogde en een inkoopprogramma van eigen aandelen aankondigde.



De aandelen van Johnson Matthey daalden met 1,0 procent, nadat het bedrijf in chemicaliën en duurzame technologieën een samenwerking aankondigde met het in de VS gevestigde Plug Power.

De onafhankelijke ziekenhuisgroep Spire Healthcare steeg 26,9 procent, nadat een Australische gezondheidszorggroep zei het concern over te nemen voor 240 pence per aandeel.

Euro STOXX 50 4.031,67 (-0,1%)

STOXX Europe 600 445,22 (0,0%)

DAX 15.450,72 (-0,1%)

CAC 40 6.391,60 (0,0%)

FTSE 100 7.026,93 (0,0%)

SMI 11.348,74 (+0,4%)

AEX 711,17 (-0,2%)

BEL 20 4.061,90 (-0,1%)

FTSE MIB 24.778,04 (-0,5%)

IBEX 35 9.196,90 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten.



De Amerikaanse aandelenmarkten stijgen naarmate beleggers meer gerust zijn over het feit dat de Federal Reserve en andere centrale banken hun economische ondersteuning voortzetten ondanks inflatie op de korte termijn.

Beleggers waren bezorgd dat een hogere inflatie de Fed ertoe zou brengen om het soepele monetaire beleid terug te draaien. Hoewel Fed-functionarissen de afgelopen dagen hebben aangegeven dat ze mogelijk beginnen met het bespreken van terugschroeven van de maatregelen, hebben ze benadrukt dat er geen op handen zijnde plannen zijn om het beleid te wijzigen.

"Alle signalen van de Federal Reserve suggereren dat er geen haast is om de liquiditeit terug te draaien", zei econoom Savvas Savouri van Toscafund Asset Management.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de Verenigde Staten bekend dat het aantal hypotheekaanvragen vorige week is gedaald met 4,2 procent. De marktindex daalde van 724,2 naar 693,7.

Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,2 procent, ofwel 0,14 dollar, hoger op 66,21 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met 1,7 miljoen vaten tot 484,3 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen van april, de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering en economische groeicijfers over het eerste kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in april.

Bedrijfsnieuws

Washington heeft Amazon.com aangeklaagd vanwege machtsmisbruik op de online retailmarkt. Amazon zou onrechtmatig de prijzen bepalen voor externe verkopers op de online retailmarkt door hen te verbieden om spullen te verkopen op andere platforms. Hierdoor worden de prijzen voor consumenten kunstmatig hoog gehouden. De praktijken van Amazon leiden volgens Washington tot oneerlijke concurrentie. Eerder deze week kondigde Duitsland al acties aan tegen Google. Daarnaast werd bekend dat Amazon filmstudio MGM overneemt voor 8,45 miljard dollar. Het aandeel steeg 0,1 procent.

GameStop en AMC Entertainment zitten opnieuw in de lift. De aandelen stegen respectievelijk ruim 15,0 procent en bijna 20,0 procent.

Pinduoduo zag in het eerste kwartaal de omzet en het aantal gebruikers sterk stijgen. Dit liet het Chinese online landbouwplatform met een Amerikaanse beursnotering woensdag weten. Het aantal gebruikers steeg met 49 procent en de omzet zelfs met 239 procent. Wel maakte Pinduoduo nog altijd verlies, maar dat liep wel terug. Het aandeel verloor circa 6,0 procent.

Curevac heeft in de eerste drie maanden van 2021 het operationeel verlies fors zien oplopen. Dit bleek woensdag uit de resultaten van het Duitse biotechbedrijf met een notering aan de Nasdaq. Het aandeel noteerde ruim 1,5 procent lager.

Nabeurs komt Nvidia met kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde in aanloop naar de publicatie 0,3 procent hoger.

S&P 500 index 4.196,00 (+0,2%)

Dow Jones index 34.323,05 (0,0%)

Nasdaq Composite 13.738,00 (+0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 28.489,20 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.599,81 (+0,2%)

Hang Seng 29.087,18 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2193. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,2193 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2203 op de borden.

USD/JPY Yen 109,09

EUR/USD Euro 1,2193

EUR/JPY Yen 132,98

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen GfK - Juni (Dld)

14:30 Orders duurzame goederen - April (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Best Buy - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers tweede kwartaal (VS)