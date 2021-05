Nvidia presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt, vanwege recordopbrengsten van de gaming-, datacenter- en professionele visualisatieplatforms. Dit bleek woensdag laat uit de resultaten van het concern. Nvidia overtrof de verwachting van analisten. "We hadden een fantastisch kwartaal, met een sterke vraag naar onze producten en een recordomzet", zei CEO en oprichter Jensen Huang. Nvidia boekte in het eerste kwartaal van zijn fiscale boekjaar 2022, dat eindigde op 2 mei, een operationeel resultaat van 2,0 miljard dollar, in vergelijking met 976 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,9 miljard dollar, ofwel 3,03 dollar per aandeel, tegenover 917 miljoen dollar, ofwel 1,47 dollar per aandeel, een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 3,66 dollar per aandeel. De omzet steeg van 3,1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar naar 5,7 miljard dollar het afgelopen kwartaal. De omzet van de divisie Gaming steeg op jaarbasis met 106 procent tot een record van 2,8 miljard dollar, terwijl de divisie Datacenter een recordomzet van 2,1 miljard dollar boekte, een stijging op jaarbasis van 79 procent. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 3,29 dollar per aandeel, op een omzet van 5,4 miljard dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal voorziet het concern een omzet van 6,3 miljard dollar, plus of minus 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

