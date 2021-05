Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen/gedaald. Uit de EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 21 mei zijn gedaald met 1,7 miljoen vaten tot 484,3 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 1,7 miljoen vaten tot 232,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 3,0 miljoen vaten tot 129,1 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg ten opzichte van vorige week van 86,3 naar 87,0 procent. "Het potentieel voor een terugkeer van de Iraanse olieaanvoer op de markt heeft ervoor gezorgd dat de olieprijzen niet verder zijn gestegen", zei marktanalist Warren Patterson van ING. "Het is echter positief dat de fysieke vraag in zowel Europa als de Verenigde Staten verder verbeterd, aangezien een vertraging van het aantal nieuwe coronavirusgevallen de mobiliteit heeft verhoogd", zei hij. "De start van het zomerseizoen in de Verenigde staten vanaf volgende week zou de vraag naar ruwe olie in de VS verder kunnen ondersteunen", voegde hij toe. Ondertussen meldde het American Petroleum Institute dinsdagavond dat de aanvoer van ruwe olie in de VS vorige week is gedaald met 439.000 vaten, terwijl de benzinevoorraden met bijna 2 miljoen vaten afnamen en de destillaatvoorraden met 5,1 miljoen vaten daalden. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,2 procent, ofwel 0,14 dollar, hoger op 66,21 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

