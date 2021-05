Binnen-Mongolie straft miners van crypto - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Binnen-Mongolië heeft een serie straffen aangekondigd voor personen en bedrijven die zich met cryptomunten bezighouden. Dit meldde CNBC woensdag. De regio, onderdeel van China, geldt als een belangrijke ‘miner’ van bitcoins. Volgens de zender heeft de Chinese regio een wereldwijd marktaandeel van 8 procent in het minen van bitcoins. Zowel bedrijven als particulieren is het verboden om met het ‘minen’ van cryptomunten bezig te zijn. Telecombedrijven die zich hiermee bezighouden, kunnen hun licentie verliezen, aldus CNBC. Cloudbedrijven die betrapt worden, kunnen op een zwarte lijst terechtkomen en uitgesloten worden van overheidsopdrachten. De zakenzender schreef dat Binnen-Mongolië in maart al besloot geen nieuwe mine-projecten een vergunningen te verstrekken, vanwege de energie die het minen vergt. De regio haalde de door Beijing afgegeven energiebesparingsdoelen niet. Een bitcoin kostte woensdagavond 39.279 dollar, aldus data van Coinmarketcap. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

