Wall Street koerst af op licht hoger slot

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.194,35 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 34.323,13 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 13.727,09 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten stijgen naarmate beleggers meer gerust zijn over het feit dat de Federal Reserve en andere centrale banken hun economische ondersteuning voortzetten ondanks inflatie op de korte termijn. Beleggers waren bezorgd dat een hogere inflatie de Fed ertoe zou brengen om het soepele monetaire beleid terug te draaien. Hoewel Fed-functionarissen de afgelopen dagen hebben aangegeven dat ze mogelijk beginnen met het bespreken van terugschroeven van de maatregelen, hebben ze benadrukt dat er geen op handen zijnde plannen zijn om het beleid te wijzigen. "Alle signalen van de Federal Reserve suggereren dat er geen haast is om de liquiditeit terug te draaien", zei econoom Savvas Savouri van Toscafund Asset Management. Op macro-economisch vlak werd woensdag in de Verenigde Staten bekend dat het aantal hypotheekaanvragen vorige week is gedaald met 4,2 procent. De marktindex daalde van 724,2 naar 693,7. De euro/dollar noteerde op 1,2193. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2231 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2250 op de borden. Olie noteerde woensdag tot vlak, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met 1,7 miljoen vaten tot 484,3 miljoen vaten. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen van april, de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering en economische groeicijfers over het eerste kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in april. Bedrijfsnieuws Washington heeft Amazon.com aangeklaagd vanwege machtsmisbruik op de online retailmarkt. Amazon zou onrechtmatig de prijzen bepalen voor externe verkopers op de online retailmarkt door hen te verbieden om spullen te verkopen op andere platforms. Hierdoor worden de prijzen voor consumenten kunstmatig hoog gehouden. De praktijken van Amazon leiden volgens Washington tot oneerlijke concurrentie. Eerder deze week kondigde Duitsland al acties aan tegen Google. Het aandeel steeg 0,7 procent. GameStop en AMC Entertainment zitten opnieuw in de lift. De aandelen stegen respectievelijk 13,4 procent en 16,2 procent. Pinduoduo zag in het eerste kwartaal de omzet en het aantal gebruikers sterk stijgen. Dit liet het Chinese online landbouwplatform met een Amerikaanse beursnotering woensdag weten. Het aantal gebruikers steeg met 49 procent en de omzet zelfs met 239 procent. Wel maakte Pinduoduo nog altijd verlies, maar dat liep wel terug. Het aandeel verloor 6,6 procent. Curevac heeft in de eerste drie maanden van 2021 het operationeel verlies fors zien oplopen. Dit bleek woensdag uit de resultaten van het Duitse biotechbedrijf met een notering aan de Nasdaq. Het aandeel noteerde 0,3 procent lager. Nabeurs komt Nvidia met kwartaalcijfers. Het aandeel sloot in aanloop naar de publicatie 0,1 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

