Europese beurzen vrijwel vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag vrijwel vlak gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 445,22 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 15.450,72 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een vlak slot op 6.391,60 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.026,93 punten.

De Europese aandelenmarkten zijn woensdag nauwelijks van hun plek gekomen. De markt haalde steun uit de afnemende vrees voor inflatie, na recente commentaren van de Federal Reserve dat de hogere inflatie slechts tijdelijk van aard is.

"Opmerkingen van de Fed hebben de markt precies verteld wat ze wilden horen: dat ze zich geen zorgen hoeven maken over de inflatie en dat ze hun monetaire beleid niet hebben veranderd", zei marktanalist Hugh Gimber van JP Morgan Asset Management.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat zowel het Franse ondernemersvertrouwen als consumentenvertrouwen in mei is gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,2203. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2251 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2250 op de borden.

De olieprijs noteerde woensdag 0,2 procent hoger, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met 1,7 miljoen vaten tot 484,3 miljoen vaten.

Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell sloot 0,6 procent hoger, nadat een rechtbank oordeelde dat het bedrijf een resultaatverplichting heeft om de CO2-uitstoot fors terug te dringen in 2030, met 45 procent vergeleken met het niveau van 2019.



Marks & Spencer steeg 8,5 procent. De Britse retailers boekte in het afgelopen boekjaar een verlies voor belastingen, vanwege lagere inkomsten. Het modeconcern zei evenwel in de eerste zes weken van dit boekjaar gelijk gepresteerd te hebben als in dezelfde periode twee jaar eerder, toen er van corona nog geen sprake was.

Het Franse Carrefour daalde 1,1 procent.

Volkswagen heeft bevestigd dat het Lamborghini niet zal verkopen, nadat een tijdschrift meldde dat er een bod is uitgebracht van 7,5 miljard euro op het luxe automerk. Dit zou een woordvoerder van de Duitse autobouwer tegenover persbureau Bloomberg hebben gezegd. Het aandeel Volkswagen steeg 0,5 procent.

De activistische belegger Bluebell Capital wil dat Vivendi zijn aandeelhouders meer tegemoet komt bij de geplande afsplitsing van Universal Music Group. Hier zou Bluebell volgens de Financial Times in een brief op hebben aangedrongen. Het aandeel Vivendi sloot 0,1 procent hoger.

IMI daalde 0,2 procent, hoewel de Britse engineer zijn winstverwachting verhoogde en een inkoopprogramma van eigen aandelen aankondigde.



De aandelen van Johnson Matthey daalden met 1,0 procent, nadat het bedrijf in chemicaliën en duurzame technologieën een samenwerking aankondigde met het in de VS gevestigde Plug Power.

De onafhankelijke ziekenhuisgroep Spire Healthcare steeg 26,9 procent, nadat een Australische gezondheidszorggroep zei het concern over te nemen voor 240 pence per aandeel.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.194,94 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.