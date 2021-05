Weinig fut op het Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdag dicht bij huis. De AEX eindigde 0,15 procent lager op 711,17 punten.

Grondstoffenfondsen zoals ArcelorMittal en Shell deden het aardig, terwijl de sector voeding en dranken ook goed lag, met stijgingen bij Unilever en Heineken.

Wall Street bood nauwelijks een impuls in de middaghandel en koerste een fractie hoger rond het sluiten van de markt in Europa. Ook dinsdag vertoonde de Amerikaanse beurs weinig dynamiek na een episode met opflakkerende vrees voor inflatie en renteverhogingen.

"Er was vrijwel geen beweging", zag ook Jan Willem Nijkamp van Fintessa Vermogensbeheer, die sprak van een niet erg bijzondere dag met weinig nieuws. De onrust over de inflatiedruk is weggezakt, wat zichtbaar is aan de obligatierentes, zei Nijkamp.

Dit heeft te maken met de prijzen van grondstoffen die schrikbarend waren opgelopen, met name voor zaken als hout, ijzererts en koper. Dit zorgde er zelfs voor dat aannemers projecten moesten stilleggen omdat hun offertes niet meer klopten door de veel hogere inkoopprijzen. "Het was vrij ernstig", aldus Nijkamp, en dat voedde de inflatievrees.

De prijzen zijn weer wat teruggezakt. Er was sprake van speculatie in de markt, en de Chinese autoriteiten hebben stappen tegen deze speculatie aangekondigd. Daarbij is er op de futures-markt sprake van 'backwardation', wat erop wijst dat handelaren ervan uitgaan dan de prijzen weer zullen dalen, zei Nijkamp.

Of de inflatiedruk later dit jaar zal afnemen, is nog maar de vraag, zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. "Wij zijn iets minder stellig, maar beleggers geloven er in ieder geval wel even in", aldus Wiersma.

De olieprijs steeg licht. De prijs voor een vat Brent-olie koerste rond 68,76 dollar per vat. De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week licht gedaald, met minder dan 2 miljoen vaten.

De euro/dollar noteerde op 1,2205. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2248.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Unibail-Rodamco-Westfield ruim 2 procent en was daarmee koploper.

ArcelorMittal kon een plus van 1,1 procent realiseren en Heineken won 0,7 procent.

Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell sloot 0,6 procent hoger, nadat een rechtbank oordeelde dat het bedrijf een resultaatverplichting heeft om de CO2-uitstoot fors terug te dringen in 2030, met 45 procent vergeleken met het niveau van 2019. Dit werd gezien als een overwinning voor de klimaatactivisten. "Shell staat sowieso onder druk om te vergroenen", zei Nijkamp. "Tegelijkertijd zie je dat institutionele beleggers niet bereid zijn om het aandeel te verkopen omdat het te belangrijk is."

Verzekeraars sloten de rij. NN Group daalde 2 procent en ASR Nederland 1,4 procent. Aegon deed goed mee met een verlies van 0,7 procent. Dit had duidelijk te maken met de teruggezakte rente, zei Nijkamp.

Ook de halfgeleiders deden het minnetjes. ASML verloor 1 procent en Besi 0,5 procent.

In de Midkap was Vopak roerganger met een plus van 1,5 procent. ABN AMRO leverde juist 2,3 procent in.

Houtverduurzamer Accsys won 2 procent bij de kleinere fondsen, terwijl Kendrion en Vivoryon ruim 2 procent inleverden. Drankenfabrikant Lucas Bols komt morgen met de definitieve jaarcijfers en verloor 1,7 procent.

Het lokaal genoteerde Ease2pay werd 35 procent meer waard na de overname van een parkeerplatform. Het betaalplatform was daarmee de grote uitblinker op het Damrak.

Tussenstanden Wall Street

Wall Street toonde woensdagmiddag kleine winstjes. De S&P500 won 0,1 procent.