Rechter dwingt Shell tot verdere reductie CO2-uitstoot

"Dat volgt uit de voor Royal Dutch Shell geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden", zei de rechtbank.



Dit vind ik wel behoorlijk bedenkelijk. Wat is "de voor Shell geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm"? Lekker handig dat die ongeschreven is, want dan kan je daarvan maken wat je wil. Ik dacht dat we een geschreven wet hadden om normen expliciet te maken en willekeur op basis van ongeschreven gewoonterecht uit te sluiten. Geldt die ongeschreven norm ook voor Exxon? En Aramco? En Rosneft? Of voor bitcoinminers die een hoop energie verstoken en CO2 uitstoten om precies niks te produceren? Of is het alleen omdat Shell high profile is en de pech heeft in Nederland te zijn gevestigd? Is Nederlandse CO2 erger dan Russische? Volgens mij is dat precies hetzelfde spul dat precies hetzelfde doet. Ik denk dat ze er een beetje spijt van beginnen te krijgen dat ze een Nederlandse NV zijn geworden ipv een Britse plc.



Welke feiten? Hoezo "breed gedragen standaarden"? Is wat "iedereen" vindt tegenwoordig wettelijk bindend? Wie bepaalt wat "breed gedragen" is? Is dat een paar vox popjes in de media? Is dat wie het hardst schreeuwt op twitter? Dat is m.i. wel een behoorlijk steil hellend vlak.