Iran verbiedt energieslurpende cryptominen - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Iran heeft de energieslurpende minen van cryptovaluta voor bijna vier maanden verboden. Dat meldde persbureau Reuters dinsdag. De Iraanse president Hassan Rouhani zou de activiteit hebben verboden, omdat het elektriciteitsnetwerk overbelast is, waardoor in veel grote steden regelmatig de stroom uitvalt. Het verbod op het mijnen van cryptovaluta gaat per direct in en duurt tot 22 september, meldde het persbureau. De president zei tijdens een kabinetsvergadering, die op televisie werd uitgezonden, dat het meeste minen in het land zonder vergunning plaatsvindt. Bitcoin en andere cryptomunten ontstaan in een procedure die minen wordt genoemd. Krachtige computers strijden daarbij met elkaar om complexe wiskundige problemen op te lossen. Dit kost veel energie, die in Iran doorgaans wordt opgewekt met fossiele brandstoffen zoals aardolie. Er is veel kritiek op de stroomstoringen in het land, en de presidentsverkiezingen naderen. De regering wijt het probleem aan de minen, de droogte en de sterke vraag naar stroom in de zomer. Volgens het analysebedrijf Elliptic is Iran goed voor 4,5 procent van de bitcoins die wereldwijd worden gewonnen. Veel Chinese miners weken uit naar het land omdat energie er goedkoop is. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

