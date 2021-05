Norwegian Cruise Line kondigt extra reizen aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Norwegian Cruise Line heeft aangekondigd acht extra schepen in te zetten in het najaar van 2021. Dit bleek uit een persbericht van de door corona getroffen cruisemaatschappij, genoteerd op Wall Street. Drie extra schepen van Oceania Cruises zullen eerder gemelde reizen in onder meer het Middellandse Zeegebied en het Caribisch gebied uitvoeren. Onderdeel Regent Seven Seas Cruises kondigt een gefaseerde herlancering aan van de volledige vloot, inclusief nieuwe routes in de Middellandse Zee en het Caribisch gebied. Alle eerste reizen worden uitgevoerd met verschillende veiligheidsvoorschriften, inclusief verplichte vaccinaties. De cruisemaatschappij kondigde een paar dagen terug al aan deze zomer weer actief te worden met reizen naar Alaska. Daarvoor moet het U.S. Centers for Disease Control and Prevention nog wel groen licht geven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

