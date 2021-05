Eas2pay neemt parkeerplatform over van Monotch Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay wil het parkeerdataplatform van Monotch overnemen. Dat meldde het beursgenoteerde bedrijf woensdag, zonder financiële details te verstrekken. Er ligt een voorlopige overeenkomst voor de overname van de parkeerdatadiensten, het reserveringsplatform voor parkeergarages en de bijbehorende website prettigparkeren.nl per 2 augustus. De overname moet nog worden goedgekeurd door 'key accounts' en de raad van commissarissen. Ease2pay wil na de overname met het platform parkeerinnovaties realiseren in Nederlandse gemeenten. Het platform wordt gecombineerd met online betalen van elektrisch opladen en OV-tickets, twee andere diensten die het bedrijf aanbiedt aan gemeenten. Monotch gaat zich focussen op de internationale uitrol van zijn voertuigplatform. Het aandeel Ease2pay won woensdagmiddag 24,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

