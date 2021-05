Operationeel verlies voor Curevac Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Curevac heeft in de eerste drie maanden van 2021 het operationeel verlies fors zien oplopen. Dit bleek woensdag uit de resultaten van het Duitse biotechbedrijf. Het verlies steeg met 92,6 miljoen euro naar 115,8 miljoen euro bij een omzet van 10,0 miljoen euro, 6,9 miljoen euro meer dan in de eerste drie maanden van 2020. Het bedrijf verklaarde de stijging van het verlies door een toename van de kosten bij de ontwikkeling van coronavaccin CVnCoV. Het zogeheten financiële resultaat kwam uit op 3,6 miljoen euro positief, 4,3 miljoen euro meer dan het verlies van 0,7 miljoen euro vorig jaar. Curevac meldde een kaspositie van 1,5 miljard euro op 31 maart van dit jaar, circa 0,2 miljard euro meer dan er eind 2020 in kas zat. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

