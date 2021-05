'Veelbelovend toekomstperspectief voor ethereum'

(ABM FN-Dow Jones) Als de bitcoin stoom afblaast zien we beleggers vaak winst nemen en overstappen naar iets anders en in de crypomuntenarena is ether dan vaak de tweede keuze. Dat stelde WisdomTree in een rapport, dat ingaat op de merites van deze 'tweede keus' cryptomunt.

Na recente sterke prijsstijgingen zijn er verkoopgolven geweest in cryptovaluta, maar dat hoeft niet het einde van het verhaal te zijn, betoogt WisdomTree. Ook na de bitcoinboom van 2017 was er een trend om over te stappen naar ether, vervolgens naar grote alternatieve cryptomunten, de zogeheten altcoins, en uiteindelijk naar de micro-projecten.

Ether wordt gezien als een soort veilige haven voor cryptobeleggers, omdat het de tweede cryptomunt is na bitcoin, met aanhoudende vraag en een aanbod dat relatief langzaam groeit, vergeleken met de geldgroei van standaardvaluta zoals dollar, euro en yen sinds de financiële crisis 2008.

Ether is heel anders dan bitcoin, dat eerder moet worden vergeleken met goud, als waarde-opslag, volgens WisdomTree. Ether is de brandstof van het ethereum-netwerk, dat 'slimme contracten' draait op een decentraal software-platform. De transactiekosten van zulke contracten worden betaald in ether. De verwachte hoeveelheid en complexiteit van dit soort contracten bepaalt mede de prijs van de cryptomunt.

Volgens WisdomTree heerst er bovendien veel enthousiasme bij crypto-fanaten over mogelijke nieuwe ontwikkelingen rond het Ethereum-netwerk, die het ecosysteem van crypovaluta een zetje vooruit kunnen geven.

Zo zou de opkomst van een nieuw mechanisme voor het bereiken van consensus in de slimme contracten het ethereum-netwerk op schaal kunnen brengen. Dat nieuwe mechanisme, 'Proof of Stake', zou veel minder energie vergen dan 'Proof of Work'. Omdat er inmiddels veel discussie is over de enorme hoeveelheid energie die bitcoinminers verbruiken kan dit ether ook zeker helpen, voorziet Jason Guthrie van WisdomTree.

De "gedecentraliseerde finance" die mogelijk wordt gemaakt door de smart contracts van het ethereum-netwerk, betekent dat geautomatiseerde waardeoverdrachten mogelijk worden zonder de grote instellingen die hier in het verleden veel mee verdienden, zoals banken en effectenbeurzen. Dit zou een nieuwe standaard kunnen worden voor uitgiftes van obligaties of leningen. Als ethereum het dominante netwerk blijft in dit veld, zou dat goed zijn voor de vraag naar ether-munten, voorziet WisdomTree.

Woensdagmiddag kostten ethereum 2.819 dollar, een stijging volgens Coinmarketcap van 14 procent in de afgelopen 24 uur.