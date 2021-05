Europese beurzen licht hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger in afwachting van vers nieuws. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een stijging van 0,1 procent op 445,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.445,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 6.406,74 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,1 procent naar 7.035,64 punten. Nieuwe inspiratie zou kunnen komen van de Amerikaanse inflatiedata over april, die vrijdag naar buiten worden gebracht en die een leidraad zijn voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid. De afgelopen tijd zijn de aandelenmarkten meermaals onderhevig geweest aan rentespeculaties, waarbij de indicatie dat de Fed gaat verkrappen aandelen minder aantrekkelijk maakt. Olie noteerde woensdag licht lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 65,95 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 68,47 dollar werd betaald, een fractionele daling. De euro/dollar noteerde op 1,2246. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2247 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2247 op de borden.



Bedrijfsnieuws Volkswagen heeft bevestigd dat het Lamborghini niet zal verkopen, nadat een tijdschrift meldde dat er een bod is uitgebracht van 7,5 miljard euro op het luxe automerk. Dit zou een woordvoerder van de Duitse autobouwer tegenover persbureau Bloomberg hebben gezegd. Het aandeel Volkswagen noteerde 0,1 procent lager in koers. De activistische belegger Bluebell Capital wil dat Vivendi zijn aandeelhouders meer tegemoet komt bij de geplande afsplitsing van Universal Music Group. Hier zou Bluebell volgens de Financial Times in een brief op hebben aangedrongen. De koers van het aandeel Vivendi noteerde 1,3 procent hoger. Op de belangrijkste beursvloeren in Europa bleven de meeste koersen redelijk in de buurt van de slotnoteringen van dinsdag, met uitzondering van de koers van het aandeel Carrefour dat 2,9 procent prijsgaf na een ex-dividendnotering. Danone verloor 1,1 procent na een verkoopdvies van Berenberg. Het in Londen genoteerde Marks and Spencer steeg 7,1 procent na goed ontvangen jaarcijfers. De afgelopen weken lijkt de warenhuisketen weer op de goede weg, aldus analisten. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 4.188,13, de Nasdaq zakte fractioneel tot 13.657,17 punten en de Dow Jones index verloor eveneens 0,2 procent tot 34.312,46 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

