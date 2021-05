Valuta: euro koerst zijwaarts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd solide boven de 1,22 dollar en maakt vandaag met een lege agenda weinig kans op opmerkelijke afwijkingen. "Het accent voor de dollar ligt op vrijdag", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dan komt met het persoonlijk inkomen en de persoonlijk besteding over april ook het inflatiecijfer uit waar de Federal Reserve zich op verlaat. Donderdag kan nog interessant worden met de steunaanvragen en de tweede raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal", voegde Mevissen toe. De analist van Rabobank zag woensdag de dollar van Nieuw-Zeeland een stijging doormaken nu de centrale bank van het land de rente weliswaar ongewijzigd op 0,25 procent liet, maar ook liet doorschemeren dat deze op basis van zijn macro-economische verwachtingen in het derde kwartaal van 2022 omhoog zou kunnen naar 0,50 procent, om daarna verdere verhogingen tegemoet te zien. Het Franse ondernemersvertrouwen over mei kwam uit op 107, een forse verbetering ten opzichte van de indexstand van 96 in april. De index voor het Franse consumentenvertrouwen steeg van 95 naar 97. In de Verenigde Staten is het woensdag opnieuw relatief rustig gesteld met macro-economische publicaties, met alleen de wekelijkse olievoorraden op de rol. Vice-voorzitter Randal Quarles van de Federal Reserve houdt vandaag een toespraak en is daarmee de enige spreker. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,12240 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8643 Britse pond. Het Britse pond won woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,4161 dollar. De dollar noteerde 0,3 procent lager op 6,3956 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 108,9150 yen. De dollar van Nieuw-Zeeland steeg 0,9 procent en kwam uit op 0,7292 Amerikaanse dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

