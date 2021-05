Beursupdate: vlakke koersen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 712,51 punten.

Onder meer winsten bij indexzwaargewicht Royal Dutch Shell hielpen de AEX nipt in het groen te blijven. Analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote merkte op dat de olieprijzen stabiel bleven vanochtend. De prijs voor een vat Brent-olie koerste rond 68,59 dollar per vat. Er is volgens Ozkardeskaya echter weinig enthousiasme in de markt om de olieprijs boven de 70 dollar te krijgen. Dit komt volgens haar door toenemende zorgen over de verspreiding van het coronavirus en het vooruitzicht op een vertraging in het herstel van de mondiale economie.

De analist sluit echter niet uit dat het sentiment op de beurzen gedurende de dag verder zal aantrekken. "Met een reeks bemoedigende macrocijfers uit de Verenigde Staten is er geen directe reden om negatief te zijn en de Amerikaanse futures suggereren dat het sentiment later op de dag kan verbeteren", aldus Ozkardeskaya.

Op dinsdag bleef Wall Street nog dicht bij huis, terwijl de obligatierendementen terugliepen nadat diverse leden van de Federal Reserve opnieuw lieten weten niet bezorgd te zijn over de inflatie, aldus analisten van SEB. Dinsdag bleek dat het consumentenvertrouwen in de VS stabiel bleef, maar dat de verwachtingen wat minder optimistisch waren. "De huidige visie op de arbeidsmarkt komt nu overeen met de beoordeling van de markt voorafgaand aan de coronacrisis, hetgeen erop duidt dat niet de vraag maar het aanbod de arbeidsmarkt in bedwang houdt", aldus SEB.

Of de inflatiedruk later dit jaar zal afnemen, is nog maar de vraag, zo stelt investment manager Simon Wiersma van ING. "Wij zijn iets minder stellig, maar beleggers geloven er in ieder geval wel even in", aldus Wiersma.

De euro/dollar noteerde op 1,2259. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2248 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2239 op de borden.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen DSM en Adyen tot 1,1 procent. Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell won 0,6 procent. ASR Nederland leverde 1,3 procent in en ASML verloor 1,2 procent.

In de AMX won Vopak 1,1 procent, net als PostNL. ABN AMRO daalde juist met 1,7 procent.

Accsys steeg in de AScX 1,5 procent, terwijl BAM 1,7 procent inleverde. Het lokaal genoteerde Ease2pay won 4,4 procent.