Update: Rode cijfers voor Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen boekjaar, dat op 31 maart eindigde, flink last ondervonden van de coronacrisis, zoals al uit voorlopige cijfers bleek, en eindigde in het rood. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van de Amsterdamse destillateur.

"Het boekjaar 2020/21 was een van de meest uitdagende jaren in de geschiedenis van Lucas Bols. De invoering van lockdownmaatregelen over de hele wereld viel min of meer samen met het begin van ons boekjaar. De impact van deze maatregelen op onze business werd nog vergroot door onze afhankelijkheid van de horeca", aldus CEO Huub van Doorne in een toelichting op de cijfers.

Hoewel de trends volgens de topman "duidelijk beter worden", is de pandemie nog altijd niet voorbij. Bols blijft zich daarom richten op kostenbeheersing en cashmanagement. Van Doorne voegde toe "alle vertrouwen" te hebben dat zijn bedrijf weer zal terugkeren naar winstgevende groei.

Resultaten

Afgelopen boekjaar behaalde Lucas Bols een omzet van 57,3 miljoen euro, een daling van bijna 32 procent op jaarbasis, met een brutomarge van 52,5 procent. De destillateur erg hard geraakt door de sluiting van de horeca en alle reisbeperkingen.

De meer op de retail gerichte merken zoals Passoã, Galliano en Nuvo presteerden sterk door de groeiende thuisconsumptie van cocktails en easy-mix drankjes. Daartegenover staat dat de meer horecagedreven merken zoals de Bols Likeuren, Damrak en Vaccari hard geraakt zijn door de pandemie. De resultaten van de portefeuille regionale merken waren gemengd, waarbij het verschil ook hier zat tussen thuisconsumptie en die in de horeca. Prijsverhogingen zorgden voor een betere brutomarge bij de regionale merken.

"Een van de aandachtspunten van de regionale merken is het bewaken en, waar mogelijk, vergroten van de winstgevendheid", aldus het bedrijf.

De operationele winst daalde tot 8,6 miljoen euro, mits gerekend zonder eenmalige posten.

Het nettoresultaat was 8,6 miljoen euro verlies. Een jaar eerder verdiende Lucas Bols juist nog 9,2 miljoen euro. Bols deed afgelopen jaar voor 8,9 miljoen euro aan afschrijvingen. Ook was er een non-cash belastinglast van 3,9 miljoen euro. Hiermee rekening houdend, behaalde de destillateur afgelopen jaar een winst van 3,3 miljoen euro, hetgeen echter nog altijd 70 procent minder was dan een jaar eerder.

De vrije operationele kasstroom kwam op 11,4 miljoen euro uit. Dat was een jaar eerder 15,8 miljoen euro. De nettoschuld daalde met krap 7 miljoen euro naar 92,4 miljoen euro. Dit jaar wil Van Doorne de schuld tot onder de 90 miljoen euro terugbrengen.

Outlook

Lucas Bols verwacht, nu de coronamaatregelen worden teruggeschroefd, dat veel van de door corona verloren gegane omzet weer kan worden teruggewonnen. Toch zal de eerste helft van het lopende boekjaar nog altijd gedrukt worden door de pandemie.

Een concrete outlook gaf Bols niet af, maar in gesprek met ABM Financial News zei topman Van Doorne "dit jaar zeker winstgevend" te zullen zijn.

Als een land eenmaal weer van het slot gaat, dan herstelt Lucas Bols zich snel, aldus de CEO. Gemiddeld neemt het dan zo’n drie maanden om weer terug te komen op het niveau van voor de crisis. "Dat ervaren we al in de VS, het VK en China". Met het oog op de versoepelingen in Nederland, rekent Van Doorne ook op een goed herstel in de zomermaanden in eigen land.

Japan is momenteel nog een lastig land, omdat met het oog op de Olympische Spelen deze zomer, de coronamaatregelen nog strenger zijn.

Verder meldde de destillateur voor dit boekjaar te rekenen op een negatief wisselkoerseffect van 1 miljoen euro op de EBIT.

Convenanten

Afgelopen maand meldde Lucas Bols ook dat het de afspraken met de banken met twee jaar heeft verlengd, nu de coronategenwind langer aanhoudt dan verwacht. Dankzij deze verlenging kan de destillateur aan de afspraken met de banken blijven voldoen.

Bols zal over het afgelopen jaar geen slotdividend uitkeren. Daarnaast ziet de raad van bestuur af van een variabele beloning en is de verwachting dat er ook dit jaar geen interim-dividend zal worden uitgekeerd.

