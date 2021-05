Beursblik: corona blijft Lucas Bols kater bezorgen

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen boekjaar, dat op 31 maart eindigde, flink last ondervonden van de coronacrisis. Dit bleek al uit voorlopige cijfers, die vermoedelijk donderdag worden herhaald en van meer detail worden voorzien door de Amsterdamse destillateur.

Afgelopen boekjaar behaalde Lucas Bols een omzet van naar verwachting 57,3 miljoen euro, een daling van 32 procent op jaarbasis, met een brutomarge van 52,5 procent. De operationele winst daalde tot 8,6 miljoen euro en de vrije operationele kasstroom kwam op 11,4 miljoen euro uit. Dat was een jaar eerder 15,8 miljoen euro.

De nettoschuld daalde met krap 7 miljoen euro naar 92,4 miljoen euro.

"De lockdowns over de hele wereld hadden aanzienlijke gevolgen voor het eerste kwartaal van ons boekjaar (april-juni), maar toen de horeca in een aantal markten rond de zomer weer openging herstelden de verkopen door distributeurs (depletions) zich in het tweede kwartaal snel en sterk. De invoering van nieuwe coronamaatregelen in het derde kwartaal had een negatief effect op onze activiteiten gedurende het grootste gedeelte van het tweede halfjaar", zei CEO Huub van Doorne in een toelichting.

Positief noemde hij dat de depletions in maart dit jaar weer groei lieten zien op jaarbasis, wat vooral te danken was aan de sterke prestaties in de VS, Australië, het VK en Frankrijk.

Convenanten

Afgelopen maand meldde Bols ook dat het de afspraken met de banken met twee jaar heeft verlengd, nu de coronategenwind langer aanhoudt dan verwacht. Dankzij deze verlenging kan de destillateur aan de afspraken met de banken blijven voldoen.

"We zijn blij met de overeengekomen verlenging van de financieringsovereenkomsten, wat de voortdurende steun en toewijding van de banken aantoont. Hierdoor zijn we optimaal in staat in te spelen op versoepelende coronamaatregelen en een herstellende consumentenvraag. Tevens kunnen we zo verder bouwen aan onze toekomst door nieuwe strategische en commerciële initiatieven versneld tot uitvoering te brengen", aldus Van Doorne.

De convenanten blijven tot en met 30 september 2022 op een EBITDA- en liquiditeitsniveau getoetst worden. Per 31 maart 2023 wordt teruggekeerd naar het toetsen op ratio's, waarbij de schuldratio op die datum tegen een convenant van 4,50x getest wordt.

Bols zal over het afgelopen jaar geen slotdividend uitkeren en naar verwachting volgt er dit jaar ook geen interim-dividend. Daarnaast ziet de raad van bestuur af van een variabele beloning.

In het boekjaar 2022 wordt een herstel verwacht, maar volgens Kepler Cheuvreux zal het nog de nodige tijd duren alvorens Lucas Bols weer op het niveau zit van voor de crisis. Volgens de analisten biedt de hogere aandelenkoers een kans voor de destillateur om de balans te "repareren".

Donderdag voorbeurs publiceert Lucas Bols de gecontroleerde jaarcijfers.