Washington klaagt Amazon aan om machtsmisbruik

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Washington D.C. heeft Amazon.com aangeklaagd vanwege machtsmisbruik op de online retailmarkt. Dit bleek dinsdag uit een verklaring van openbaar aanklager van de Amerikaanse hoofdstad Karl Racine. Amazon zou onrechtmatig de prijzen bepalen voor externe verkopers op de online retailmarkt door hen te verbieden om spullen te verkopen op andere platforms. Hierdoor worden de prijzen voor consumenten kunstmatig hoog gehouden. De praktijken van Amazon leiden volgens Washington tot oneerlijke concurrentie. Ook beperkt het beleid de keuze van de consument, aldus Washington. "Amazon heeft zijn dominante positie op de online retailmarkt gebruikt om koste wat het kost te winnen", aldus Racine. Dit gaat ten koste van extern verkopers en de consument. De internetreus schaadt de concurrentie en zorgt op illegale wijze dat het als winnaar uit de bus komt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

