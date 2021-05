Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Retail Estates Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor Retail Estates verhoogd van 64,00 naar 68,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van Kepler namen hun taxaties opnieuw onder de loep na de cijfers van het vastgoedbedrijf over heel 2020. De marktvorsers voorzien nog steeds een "normaal" jaar voor Retail Estates, met een EPRA-winst van 73,9 miljoen euro in 2021/2022 en huurinkomsten van een recordbedrag van 113,4 miljoen euro. Er is wel een risico dat de lockdown-maatregelen worden verlengd of strenger worden, aldus Kepler. "Maar het had operationeel gezien een stuk slechter kunnen uitpakken voor Retail Estates", aldus Kepler. "We zien enkele goede signalen, waaronder het doel om een bezettingsgraad van 98 procent te realiseren tegen 2022 en een stijging van het dividend per aandeel dit jaar." Kepler verlaagde de risicopremie en kwam zodoende tot een hoger koersdoel. Het aandeel Retail Estates steeg woensdagochtend met 0,3 procent tot 67,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

