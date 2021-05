Volkswagen wil Lamborghini behouden ondanks miljardenbod - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen heeft bevestigd dat het Lamborghini niet zal verkopen, nadat een tijdschrift meldde dat er een bod is uitgebracht van 7,5 miljard euro op het luxe automerk. Dit zou een woordvoerder van de Duitse autobouwer tegenover persbureau Bloomberg hebben gezegd. De woordvoerder stelde tegenover Bloomberg dat de plannen omtrent de positie van Lamborghini niet zullen veranderen. Het tijdschrift Autocar meldde op dinsdag dat Volkswagen een bod had gekregen van het Zwitserse Quantum Group ter waarde van 7,5 miljard euro. In november liet Volkswagen nog weten de strategische opties voor Lamborghini en Ducati te bekijken, waaronder een mogelijke verkoop of beursgang. Een maand later sprak Volkswagen de wens uit om beide merken toch volledig in bezit te houden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

