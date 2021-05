Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Op dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter 0,3 procent hoger op 712,25 punten.

De Amsterdamse markt gaat vermoedelijk, net als andere Europese beurzen, een vlakke tot licht hogere opening tegemoet en lijkt daarmee in het voetspoor te treden van de Aziatische beurzen vanochtend. Afnemende zorgen over de inflatie zorgden voor een positief sentiment in Azië.

Recente opmerkingen van diverse leden van de Federal Reserve hielpen de zorgen over een aantrekkende inflatie doen afnemen. "De Fed heeft de markt precies verteld wat ze wilde horen: dat ze zich geen zorgen maken over de inflatiecijfers en dat dit hun voornemen om heel voorzichtig te zijn niet heeft veranderd", aldus strateeg Hugh Gimber van JPMorgan Asset Management.

De laatste macrocijfers uit de Verenigde Staten lieten dinsdag nog zien dat de huizenprijzen in maart tot het hoogste niveau in vijftien jaar stegen. Hoewel signalen wijzen op een afnemende huizenverkoop, blijft de sterke vraag naar huizen sneller groeien dan het aanbod, zo verwachten experts.

"Er bestaat een overheersende angst in de markt dat de economie aanzienlijk oververhit aan het raken is en dat er grote inflatiedruk aankomt", zei Brian Levitt van Invesco. Een dag zoals dinsdag biedt wat tegenwicht tegen die oververhitting.

"Als we de huizenmarkt wat zien afkoelen, de rentes wat lager staan en techaandelen een outperformance laten zien, dan schuift de angst voor inflatie en oververhitting weer wat naar de achtergrond", concludeerde Levitt.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie in het groen. De Hongkongse Hang Seng-index won 0,5 procent, geholpen door de sterke vraag naar techaandelen en consumptiegoederen. Analisten zagen een flinke instroom aan cash vanochtend op de beurs in Hongkong, mede doordat beleggers Tencent en HKEX kochten. De broker verwacht dat de trend voor de Hang Seng opwaarts blijft op korte termijn en dat verzekeraars een bovengemiddelde prestatie zullen laten zien in het licht van de recente interesse in Chinese financials.

Analist Naeem Aslam van AvaTrade merkt op dat de stieren hun best doen om het momentum vast te houden. "Maar ze hebben het moeilijk om de koersen weer tot recordhoogtes te stuwen", aldus Aslam. "Beleggers hopen dat de techsector de winsten op de beurzen zal dragen en dat de inflatiezorgen verder wegebben."

De olieprijs is dinsdag vlak gesloten. Oliehandelaren keken naar de ontwikkelingen in de gesprekken bedoeld om de nucleaire deal met Iran nieuw leven in te blazen. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate olie sloot 0,02 dollar hoger op 66,07 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Dit was het hoogste niveau sinds 17 mei volgens gegevens van FactSet. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen juist licht lager.

De euro/dollar noteerde op 1,2259. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2248 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2239 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Aandeelhouders van OCI hebben dinsdag tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle agendapunten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 4.188,13 punten, de Nasdaq daalde fractioneel tot 13.657,17 punten en de Dow Jones index verloor 0,2 procent tot 34.312,46 punten.