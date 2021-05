Delivery Hero trekt zich terug uit de Balkan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft de activiteiten in verschillende Balkanlanden verkocht aan Glovo. Dit maakte de Duitse maaltijdbezorger woensdag bekend. De operaties in Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Montenegro, Roemenië en Servië worden aan Glovo verkocht voor ongeveer 170 miljoen euro. De verkoopopbrengst zal Delivery Hero investeren in zijn kernmarkten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

