Beursblik: Berenberg zet Danone op verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het advies voor Danone verlaagd van Houden naar Verkopen en het koersdoel van 60,00 naar 55,00 euro. De analisten van Berenberg zien geen "snelle oplossingen" voor het Franse voedingsbedrijf. De lage groei van de meeste activiteiten van Danone zijn nu eenmaal niet snel te veranderen, vinden de analisten. Daarbij zal dit ook investeringen vergen en een "wondermiddel" in de vorm van een desinvestering ontbreekt. Beleggers zullen volgens Berenberg vooral geduld moeten hebben. De komende tijd zal Danone ondermaats presteren en zijn er elders in de sector betere beleggingen te vinden. Het aandeel Danone noteerde dinsdag op 60,34 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

