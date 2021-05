Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 59 punten voor de Duitse DAX, een plus van 19 punten voor de Franse CAC 40, maar een kleine daling van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, maar zonder grote uitslagen, nadat de turbulentie van rentevrees in ieder geval tijdelijk bedaarde.

De markt blijft wel gevoelig voor elke indicatie voor een verkrapping van een monetair beleid, in eerste instantie van de Amerikaanse Federal Reserve.

Uit een speech van de voorzitter van de Chicago Fed bleek dinsdagmiddag dat Charles Evans zich geen zorgen maakt over de inflatie. "De recente stijging van de inflatie lijkt geen voorloper te zijn van een beweging die doorzet naar onwenselijk hoge inflatieniveaus", aldus Evans in een toespraak. "Ik heb nog niets gezien dat mij overtuigt om mijn volledige steun voor onze accommoderende houding voor het monetaire beleid te wijzigen", zei de beleidsmaker.

De afgelopen tijd waren de beurzen onrustig over oplopende inflatiecijfers, die de Fed zouden kunnen dwingen om het monetaire beleid te verkrappen.

JP Morgan denkt dat de Europese aandelenindex van MSCI verder kan stijgen, nu het vaccinatieprogramma successen boekt. In het huidige tempo zou 70 procent van de bevolking per eind juli tenminste één prik hebben gehad met een vaccin tegen het coronavirus.

Het Duitse ondernemersvertrouwen liep in mei verder op, zo meldde dinsdag het Duitse onderzoeksinstituut Ifo. The Conference Board kon opnieuw een sterker consumentenvertrouwen in de VS melden. De nieuwe woningverkopen deden in april zoals voorspeld een stap terug na het zeer sterke cijfer voor maart. De huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden blijven echter gewoon doorstijgen, bleek uit cijfers van S&P Case Shiller.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt steeg Deutsche Wohnen 16 procent. Vonovia deed een bod op het bedrijf, waarna het eigen aandeel van Vonovia 6 procent aan koerswaarde zag verdampen.

Maaltijdbezorger Delivery Hero won 5 procent. Just Eat Takeaway, de Amsterdamse concurrent, steeg ook 4,5 procent.

Sowieso deden techaandelen het dinsdag goed, na de koerswinst voor de Nasdaq op maandag. Zo won in Amsterdam Besi 3 procent en in Frankfurt sloot Infineon 1,7 procent hoger. Het in Parijs genoteerde STMicrolelectronics won 0,3 procent.

In Parijs zaten Total en Safran in de hoek van de verliezers met een koersdalingen van 2 procent.

Euro STOXX 50 4.036,04 (+0,01%)

STOXX Europe 600 445,20 (+0,03%)

DAX 15.465,09 (+0,18%)

CAC 40 6.390,27 (-0,28%)

FTSE 100 7.029,79 (-0,31%)

SMI 11.295,80 (+0,63)

AEX 712,25 (+0,25%)

BEL 20 4.067,27 (-0,12%)

FTSE MIB 24.892,90 (+0,01%)

IBEX 35 9.208,70 (+0,03%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag na drie dagen van winst voor de verandering eens licht lager, maar ze bleven dicht bij huis.

De aandelenmarkten begonnen de week goed met optimisme maandag door opmerkingen van Amerikaanse centrale bankiers die de zorgen over de stijgende inflatie wegnamen. Dinsdag sloot beleidsmaker Charles Evans van de Federal Reserve Bank van Chicago zich daarbij aan.

"De Fed heeft de markt precies verteld wat ze wilde horen: dat ze zich geen zorgen maken over de inflatiecijfers en dat dit hun voornemen om heel voorzichtig te zijn niet heeft veranderd", aldus strateeg Hugh Gimber van JPMorgan Asset Management.

"Met alle volatiliteit die we hebben gehad, is het bemoedigend om te zien dat brede markt nog steeds gefocust is op de economische fundamenten", voegde de strateeg toe.

De afgelopen dagen hebben Chinese autoriteiten hun zorgen uitgesproken over oplopende prijzen voor grondstoffen zoals ijzererts en koper. Dit temperde de vrees bij beleggers voor inflatie, volgens Steven Leung van UOB Kay Hian in Hongkong.

"Er zijn veel tamelijk speculatieve gokjes die de markt heeft gemaakt", zei Jason Pride van Glenmede. "Vorig jaar ging alles over tech en groei, toen ging het naar overnamevehikels of SPACs, toen naar Bitcoin, en nu zien we dat voor een deel teruglopen."

Beleggers hadden oog voor de Amerikaanse huizenmarkt, waar zoals verwacht minder nieuwe woningen werden verkocht in april, na een zeer sterk cijfer voor maart. Het consumentenvertrouwen sterkte bovendien verder aan.

De huizenprijzen stegen voor de vierde maand op rij met dubbelcijferige percentages, bleek uit de index van Case-Shiller.

"Er bestaat een overheersende angst in de markt dat de economie aanzienlijk oververhit aan het raken is en dat er grote inflatiedruk aankomt", zei Brian Levitt van Invesco. Een dag zoals dinsdag biedt wat tegenwicht tegen die oververhitting.



Bedrijfsnieuws

Het Duitse Bundeskartellamt heeft een onderzoek naar Google Germany, Google Ireland en Alphabet geopend vanwege mogelijk misbruik van de dominante marktpositie van de techreus. De toezichthouder is ook al onderzoeken naar Facebook en Amazon gestart. Het aandeel Alphabet kwam niet van zijn plaats.

Het coronavaccin van Moderna is effectief bij jongeren. Dit bleek uit een nieuwe onderzoek van het Amerikaanse biotechbedrijf. Moderna is van plan om begin juli een aanvraag in de Verenigde Staten en andere landen voor het gebruikt van het vaccin bij jongeren in te dienen. Moderna steeg 3 procent.

In de farmaciehoek sloten Amgen en Merck 2 procent lager.

Energiebedrijven kregen ook een tik. Exxon Mobil verloor 2 procent en Baker Hughes leverde 4 procent in.

Lordstown Motors verloor dik 7 procent. De maker van elektrische trucks heeft hogere kosten dan verwacht en verlaagde zijn productiedoel voor dit jaar.

Cruisemaatschappijen Royal Caribbean, Norwegian en Carnaval werden 3 tot 4 procent meer waard, nu het percentage gevaccineerden tegen het coronavirus in de Verenigde Staten verder oploopt.

S&P 500 index 4.188,13 (-0,21%)

Dow Jones index 34.312,46 (-0,24%)

Nasdaq Composite 13.657,17 (-0,03%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 28.654,09 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.591,68 (+0,3%)

Hang Seng 29.117,18 (+0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2259. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2248 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2239 op de borden.

USD/JPY Yen 108,78

EUR/USD Euro 1,2259

EUR/JPY Yen 133,35

MACRO-AGENDA:

07:30 Consumentenvertrouwen - Mei (Fra)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Mei (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Mei (Bel)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Nvidia - Cijfers eerste kwartaal (VS)