Olieprijs sluit vlak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag vlak gesloten. Oliehandelaren keken naar de ontwikkelingen in de gesprekken bedoeld om de nucleaire deal met Iran nieuw leven in te blazen. De markt overwoog de kans en het tijdstip van een dergelijke toekomstige deal, waarna de Verenigde Staten zijn sancties tegen Iran zou opheffen en het land zou toestaan om meer olie bij te dragen aan de wereldmarkt. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate olie sloot 0,02 dollar hoger op 66,07 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Dit was het hoogste niveau sinds 17 mei volgens gegevens van FactSet. Beleggers hielden zich grotendeels op de vlakte, voorafgaand aan nieuwe rapporten over de Amerikaanse olievoorraden, na de recente prijsstijging. De afgelopen twee dagen stegen de olieprijzen met 6 procent. Die stijging kan doorzetten als de voorraadcijfers van EIA morgen gunstig zijn. Verwacht wordt een daling van de voorraden ruwe olie met 900.000 vaten, een daling van de benzinevoorraden met 900.000 vaten en een daling in destillaten met 1,5 miljoen vaten. Er wordt rekening gehouden met een sterke vraag naar brandstof tijdens het komende lange weekend, met de nationale feestdag Memorial Day volgende week maandag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

