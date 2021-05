Wall Street licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht lager maar bleven dicht bij huis. De toonaangevende S&P 500 index stond 0,2 procent lager, de Nasdaq zakte 0,1 procent.

De aandelenmarkten begonnen de week goed met optimisme maandag door opmerkingen van Amerikaanse centrale bankiers die de zorgen over de stijgende inflatie wegnamen. Dinsdag sloot beleidsmaker Evans van de Federal Reserve Bank van Chicago zich daarbij aan.

"De Fed heeft de markt precies verteld wat ze wilde horen: dat ze zich geen zorgen maken over de inflatiecijfers en dat dit hun voornemen om heel voorzichtig te zijn niet heeft veranderd", aldus strateeg Hugh Gimber van JPMorgan Asset Management.

"Met alle volatiliteit die we hebben gehad, is het bemoedigend om te zien dat brede markt nog steeds gefocust is op de economische fundamenten", voegde de strateeg toe.



De cryptomunt bitcoin stond licht lager op 37.770 dollar, volgens CoinDesk, tegen 38.999 dollar maandagavond. De cryptomunten gingen de afgelopen dagen nogal sterk op en neer.

"Er zijn veel tamelijk speculatieve gokjes die de markt heeft gemaakt", zei Jason Pride van Glenmede. "Vorig jaar ging alles over tech en groei, toen ging het naar overnamevehikels of SPACs, toen naar Bitcoin, en nu zien we dat voor een deel teruglopen."

Beleggers hadden oog voor de Amerikaanse huizenmarkt, waar zoals verwacht minder nieuwe woningen werden verkocht in april, na een zeer sterk cijfer voor maart. Het consumentenvertrouwen sterkte bovendien verder aan.

De huizenprijzen stegen voor de vierde maand op rij met dubbelcijferige percentages, bleek uit de index van Case-Shiller.

"Er bestaat een overheersende angst in de markt dat de economie aanzienlijk oververhit aan het raken is en dat er grote inflatiedruk aankomt", zei Brian Levitt van Invesco. Een dag zoals dinsdag biedt wat tegenwicht tegen die oververhitting.

Olie werd duurder, na een prijsstijging op maandag. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 3,3 procent tot 66,09 dollar, terwijl een augustus-future Brent 2,8 procent duurder werd op 68,49 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,2251. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,2217 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Het Duitse Bundeskartellamt heeft een onderzoek naar Google Germany, Google Ireland en Alphabet geopend vanwege mogelijk misbruik van de dominante marktpositie van de techreus. De toezichthouder is ook al onderzoeken naar Facebook en Amazon gestart. Het aandeel Alphabet kwam niet van zijn plaats.

Het coronavaccin van Moderna is effectief bij jongeren. Dit bleek uit een nieuwe onderzoek van het Amerikaanse biotechbedrijf. Moderna is van plan om begin juli een aanvraag in de Verenigde Staten en andere landen voor het gebruikt van het vaccin bij jongeren in te dienen. Moderna steeg bijna 3 procent.

Lordstown Motors verloor 7 procent. De maker van elektrische trucks heeft hogere kosten dan verwacht en verlaagde zijn productiedoel voor dit jaar.

Cruisemaatschappijen Royal Caribbean en Norwegian en Carnaval werden 3 tot 4 procent meer waard, nu het percentage gevaccineerden tegen het coronavirus in de Verenigde Staten verder oploopt.