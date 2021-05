Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen gesloten, nadat de turbulentie van rentevrees in ieder geval tijdelijk bedaarde. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,03 procent hoger op 445,20 punten. De Duitse DAX steeg 0,2 procent naar 15.465,09 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,3 procent tot 6.390,27 punten. De Britse FTSE 100 eindigde 0,3 procent lager op 7.029,79 punten. De markt blijft wel gevoelig voor elke indicatie voor een verkrapping van een monetair beleid, in eerste instantie van de Amerikaanse Federal Reserve. Uit een speech van de voorzitter van de Chicago Fed bleek dinsdagmiddag dat Charles Evans zich geen zorgen maakt over de inflatie. "De recente stijging van de inflatie lijkt geen voorloper te zijn van een beweging die doorzet naar onwenselijk hoge inflatieniveaus", aldus Evans in een toespraak. "Ik heb nog niets gezien dat mij overtuigt om mijn volledige steun voor onze accommoderende houding voor het monetaire beleid te wijzigen", zei de beleidsmaker. De afgelopen tijd waren de beurzen onrustig over oplopende inflatiecijfers, die de Fed zouden kunnen dwingen om het monetaire beleid te verkrappen. JP Morgan denkt dat de Europese aandelenindex van MSCI verder kan stijgen, nu het vaccinatieprogramma successen boekt. In het huidige tempo zou 70 procent van de bevolking per eind juli tenminste één prik hebben gehad met een vaccin tegen het coronavirus. Het Duitse ondernemersvertrouwen liep in mei verder op, zo meldde dinsdag het Duitse onderzoeksinstituut Ifo. The Conference Board kon opnieuw een sterker consumentenvertrouwen in de VS melden. De nieuwe woningverkopen deden in april zoals voorspeld een stap terug na het zeer sterke cijfer voor maart. De huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden blijven echter gewoon doorstijgen, bleek uit cijfers van S&P Case Shiller. Olie noteerde dinsdag hoger. Een julifuture West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 66,30 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 68,70 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2239. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2247 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,2217 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Frankfurt steeg Deutsche Wohnen 16 procent. Vonovia deed een bod op het bedrijf, waarna het eigen aandeel van Vonovia 6 procent aan koerswaarde zag verdampen. Maaltijdbezorger Delivery Hero won 5 procent. Just Eat Takeaway, de Amsterdamse concurrent, steeg ook 4,5 procent. Sowieso deden techaandelen het dinsdag goed, na de koerswinst voor de Nasdaq op maandag. Zo won in Amsterdam Besi 3 procent en in Frankfurt sloot Infineon 1,7 procent hoger. Het in Parijs genoteerde STMicrolelectronics won 0,3 procent. In Parijs zaten Total en Safran in de hoek van de verliezers met een koersdalingen van 2 procent. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht lager. De S&P 500 index noteerde 0,1 procent in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

